De l'eau potable en provenance de la mer du Nord

De l'eau de mer dessalée devrait couler de nos robinets prochainement. La plus grande société d'eau potable de Flandre, De Watergroep, a l'intention de faire de l'eau de mer l'une de nos sources d'eau potable.

Les derniers étés se sont révélés particulièrement secs et la disponibilité d'eau en Flandre à ce moment de l'année devient plus limitée. De Watergroep souhaite donc diversifier ses sources d'où elles puisent de l'eau, expose le président Brecht Vermeulen.

Aujourd'hui, à Ostende, l'intercommunale des eaux Farys transforme de l'eau saumâtre d'un canal en eau potable. De Watergroep va aller un peu plus loin dans cette démarche, en collaboration avec Aquaduin et Farys. Un projet pilote doit voir le jour après l'été à un complexe d'écluses à Nieuport afin de dessaler de l'eau saumâtre et de l'eau de mer pour en faire de l'eau potable.

D'autres pistes sont étudiées comme la collecte d'eaux de pluie sur des terrains industriels ou le traitement des eaux usées. "Celui qui investit en Bourse doit diversifier son portefeuille. Nous aussi devons diversifier notre production d'eau de façon à mieux faire face aux variations climatiques", explique le directeur général Hans Goossens.