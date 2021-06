Joe Biden en Europe: le «Biden Brussels Tour» va durer 42 heures

C’est un peu avant 20h40 qu’« Air Force One », l’avion de Joseph Robinette Biden, devrait en principe atterrir sur le tarmac de Brussels Airport. A noter que le président ne posera pas le pied sur le sol belge en compagnie de son épouse Jill Biden, qui repartira quant à elle vers Washington une fois terminé le G7 tenu sous les auspices britanniques. Il sera par contre bien accompagné d’Anthony Blinken et de Lloyd Austin, respectivement secrétaire d’Etat et secrétaire à la Défense des Etats-Unis.