Une «New Brabançonne» revisitée par la Stib pour soutenir les Diables rouges à l’Euro

Cette nouvelle version de l’hymne national belge, baptisée « New Brabançonne », a été composée par Chibi Ichigo et Eddy Ape, deux artistes bruxellois de la scène hip-hop. Elle sera diffusée tous les jours à partir de samedi deux fois par heure. « Le titre sera davantage diffusé les jours de match de la Belgique », a expliqué Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. « C’est une manière de soutenir l’équipe nationale et de s’associer à l’enthousiasme de tous les supporters qui empruntent notre réseau. »