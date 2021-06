Bourse de Bruxelles - Les marchés restent sereins face à une inflation maitrisée

Il bénéficiait à nouveau du soutien d'arGEN-X (255,40) qui bondissait de 4,07 pc, suivie d'Aperam (47,65) et Sofina (360,20), toutes deux positives de 1,64 pc. AB InBev (64,56) et Ageas (48,39) confirmaient des avances de 0,05 et 0,04 pc tandis que KBC (67,70) reperdait 0,12 pc. Galapagos (65,31) reperdait 1,21 pc alors que Solvay (113,25) et UCB (82,92) s'appréciaient de 0,27 et 0,97 pc. Aperam (47,65) valait 1,64 pc de plus que jeudi, Umicore (49,27) reculant par contre de 0,44 pc. Proximus (17,42) restait positive de 0,58 pc tandis que Telenet (32,50) virait de 0,18 pc à la baisse, Orange Belgium (19,92) et bpost (10,71) gagnant par ailleurs 0,10 et 0,66 pc. Aedifica (105,40) reculait de 1,13 pc, mais gagnait 0,29 pc compte tenu de son détachement de coupon.