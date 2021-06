Joe Biden en Europe: quelles règles sanitaires de voyage pour le président américain?

Joe Biden et son épouse Jill à leur arrivée au sommet du G7, vendredi à Carbis Bay, au Royaume-Uni. - EPA

Le président américain, Joe Biden, quoiqu’entièrement vacciné (il avait reçu sa première dose en décembre), arrive un peu trop tôt en Europe pour bénéficier du certificat covid et donc du test PCR. De plus, l’UE et les Etats-Unis n’ont pas encore réussi à s’entendre sur la mise en place d’une reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination émis des deux côtés de l’Atlantique.

Tout président des Etats-Unis qu’il soit, « toute personne qui arrive en Belgique » doit suivre les protocoles sanitaires du pays, nous explique-t-on au gouvernement. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il sera contrôlé de la même manière. Les règles en Belgique exigent que vous remplissiez le « Passenger Locator Form », ce fameux formulaire de voyage, une fois que vous résidez en Belgique et que vous avez séjourné à l’étranger plus de 48 h ou que vous vivez ailleurs mais que vous souhaitez rester sur le territoire plus de deux jours montre en main.