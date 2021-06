«11 millions de virologues»: Marc Van Ranst ironise et souhaite bonne chance à Roberto Martinez

Marc Van Ranst semble heureux que l’attention des Belges se tourne vers l’Euro plutôt que sur l’épidémie. Dans un tweet ironique, il souhaite bonne chance aux « 11 millions de virologues » dans leur nouveau rôle : entraîneurs des Diables.

« Nos chemins se séparent ! Chers 11 millions de virologues, ce fut un honneur de profiter de vos connaissances, compétences et sagesse au cours de la dernière année et demie. Je vous souhaite tout le succès possible dans votre prochain défi en tant qu’entraîneur national. Roberto, ils sont à toi maintenant ! »