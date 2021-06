Anaëlle Kins, nouvelle directrice de la Maison de la Culture de Tournai

Le Conseil d’administration de la Maison de la Culture de Tournai a fait le choix de la continuité puisque c’est Anaëlle Kins, déjà membre de l’équipe depuis 18 ans, qui devient la nouvelle directrice des lieux. Jusqu’ici responsable des arts de la scène, Anaëlle Kins prend désormais la tête de tout le navire, succédant à l’actuel directeur Philippe Deman. A l’issue d’un processus de recrutement qui a duré un an, le jury de sélection a donc opté pour « le projet de direction et de management transversal et participatif présenté par Madame Kins ». Le CA précise encore : « L’originalité et la cohérence de celui-ci ont également suscité l’enthousiasme de l’équipe. » La nouvelle directrice prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet 2021, à l’aube de la nouvelle saison culturelle.