Andrei Arshavin: «De Bruyne reste dans la course pour le Ballon d’Or»

Andrei Arshavin et l’Euro, c’est une histoire d’amour, presque passionnelle, qui a fini au fond d’un caniveau devant l’hôtel Bristol de Varsovie. Lors de l’édition 2008 qu’il entame en purgeant une suspension de deux matches pour un coup de pied inutile adressé à un joueur… andorran, il emmène la Russie jusqu’en demi-finale. Bâle restera à jamais marqué du sceau du chef-d’œuvre d’un jeune soliste venu du froid et dont personne, en dehors de la Premier League russe ne connaît le nom.

En l’espace d’une prolongation, l’ailier du Zenit Saint-Pétersbourg donne à lui seul la nausée aux Pays-Bas (1-3), pourtant pointés au premier rang des adversaires susceptibles d’empêcher l’Espagne de devenir championne d’Europe. Un assist sublime et un but dans la foulée lui font passer à la fois le mur du son et de la célébrité.