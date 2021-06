La Russie a plus attiré que séduit Roussel, Lestienne, Legear et Goreux

En ralliant la Russie en 2007, Nicolas Lombaerts a donné des idées d’expatriation à pas mal de footballeurs belges d’un niveau intéressant. On se souvient notamment de l’aventure étonnante mais percutante d’Axel Witsel dans le même club et ce, pendant 4 longues saisons. Après s’être révélé au Standard, avec lequel il avait remporté deux titres de champion puis avoir pris une autre dimension à Benfica, le Liégeois avait surpris tout le monde en acceptant l’offre pharaonique des dirigeants du Zenit, qui avaient déboursé la bagatelle de 40 millions sur le fil pour l’attirer dans la cité des Tsars en septembre 2012. Par la suite, même s’il remporta trois trophées en Russie (1 titre, 1 Coupe, 1 Supercoupe de Russie) tout en y disputant 180 matchs, il fut un peu victime de son prix d’achat élevé quand il souhaita relever un autre défi dans un club plus relevé.