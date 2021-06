Nicolas Lombaerts: «Je pense avoir été un bon ambassadeur de Saint-Pétersbourg»

On ne le changera pas, Nicolas Lombaerts. Et tant mieux ! Toujours aussi disponible et affable, l’ancien Diable rouge n’est pas du genre expansif. « Ma femme me dit toujours que je me comporte comme un Russe. Elle n’a sans doute pas tort. Je ne dis pas que je suis à moitié Russe mais j’ai aimé la période que j’ai passée là-bas. J’y ai découvert tant de belles choses, de belles personnes. Je ne regrette pas d’avoir vécu là-bas et j’aurais pu y rester si je n’avais pas voulu privilégier ma vie de famille à la fin de ma carrière. »

En attendant, le Gantois trépigne – intérieurement – d’impatience à l’idée d’assister à distance au match qui opposera la Russie à la Belgique, samedi, dans son ancien fief du stade Krestovski à Saint-Pétersbourg.