Diables rouges: les bons souvenirs de Russie

Malgré sa puissance économique et démographique (144 millions d’habitants), la Russie (38e au classement FIFA) ne figure pas au sommet du football mondial où trône finalement cette petite Belgique qui ne conserve que de bons souvenirs de Russie.

Les plus anciens évoqueront le Mondial 1986 et la victoire historique en huitièmes de finale face à l’URSS de Belanov. Les plus jeunes se souviendront, eux, de ce succès au Mondial au Brésil. Divock Origi propulsant les Diables en huitièmes de finale du tournoi.

En phase qualificative pour cet Euro, les « Sbornaïa » se sont aussi dressés sur le chemin de Diables rouges impériaux. Succès 3-1 à la maison et 1-4 à … Saint-Pétersbourg.