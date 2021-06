Aux Jeux de Londres et de Rio, elle a voyagé en duo avec son frère Yuhan. Pour Tokyo, la meilleure joueuse de badminton du pays, devra se débrouiller sans lui. Ce qui ne semble pas la troubler.

La Limbourgeoise de 30 ans a, en 2018, bouclé ses six années d’études de dentisterie aux Pays-Bas, ce qui lui permet désormais d’enfin se consacrer à temps plein à son sport. - DOMINIQUE DUCHESNES.

Portrait

Au Country Hall du Pays de Liège, c’est la pause de midi. Lianne Tan est chez elle, ici, dans ce centre Adeps qui sert de quartier général au petit groupe pro du badminton francophone. Deux hommes, Maxime Moreels et Elias Bracke, et elle, comme seule femme, encadrés par un coach indonésien, Indra Bagus Ade Chandra, qui est par ailleurs son compagnon, y vivent quotidiennement au rythme du volant et des engins de torture qui garnissent la salle de musculation.