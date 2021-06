L’affaire des tests Covid falsifiés avant la rencontre de Coupe de Belgique entre le RFC Seraing et le Standard a fait couler beaucoup d’encre jusqu’ici. Le Parquet de l’Union belge avait ouvert une enquête il y a quelques semaines et, au fil des dernières semaines, le procureur fédéral Gilles Blondeau a entendu de nombreux acteurs du club du Pairay afin de déterminer les responsabilités de chacun et de ne laisser planer aucun doute.