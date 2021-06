Joueurs, staff et même… Thierry Henry: enfin une photo du groupe des Diables rouges au complet

Il y a quelques jours, joueurs, entraîneurs et membres du staff de l’équipe nationale belge prenaient la pose à Tubize pour la traditionnelle photo de famille. Pas encore arrivé dans le camp de base des Diables le jour où le shooting photo a été organisé, seul Thierry Henry brillait par son absence sur le cliché.

Mais l’impair est aujourd’hui réparé… grâce à la magie de Photoshop. Sur une photo publiée ce samedi sur Facebook par un membre du staff, on peut apercevoir l’ancien international français entre Dennis Praet et Roberto Martinez. Comme l’expliquaient nos confrères de RTL, une place vide lui avait été réservée pour pouvoir le rajouter numériquement. C’est désormais chose faite, et c’est même plutôt réussi !