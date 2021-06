L’Euro au temps du Covid, pas une sinécure

Entre les contraintes sanitaires et les administrations de la Russie et de l’UEFA, il faut prendre son mal en patience

Il y a quelques pays dans le monde où vous n’espérez qu’une seule chose lorsque vous y débarquez : que le contrôle de votre passeport et de vos documents ne passe sans anicroche. La Russie de Vladimir Poutine s’y inscrit dans les grandes largeurs. Un des onze pays qui accueille des rencontres de l’Euro dont deux de la Belgique lors de la phase de groupes ce samedi soir contre la Russie et le 21 juin face à la Finlande. Sans nul doute le territoire où il est le plus compliqué de mettre les pieds. Alors quand on garde votre passeport et qu’on vous demande d’attendre dans une grande pièce austère, le stress monte rapidement.