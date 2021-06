Une pollution aux hydrocarbures se rapproche des côtes corses (vidéo)

Une pollution maritime aux hydrocarbures lourds, vraisemblablement liée au dégazage d’un navire, se rapproche de l’est de la Corse samedi, où d’importants moyens ont été déployés dans le cadre du plan Polmar-Terre pour la protection du littoral, selon la préfecture maritime.

« Nous craignons qu’une partie de cette pollution touche les côtes corses aujourd’hui (samedi) », a indiqué à l’AFP la capitaine de frégate Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime.

La marine nationale a envoyé deux bâtiments de soutien et d’assistance affrétés (BSAA), « Pionnier » et « Jason », avec des matériels spécifiques antipollution et du personnel spécialisé de la cellule antipollution de la base navale de Toulon. Des moyens stationnés en Corse sont aussi déployés.