Athlétisme: Eliott Crestan et Ismaël Debjani se qualifient pour les Jeux sur 800 m et 1.500 m

Le Namurois a remporté le 800 m du Brussels GP en 1.45.19, un gros record personnel. Le Carolo, lui, a triomphé à Genève en 3.33.06 et a amélioré son propre record de Belgique de 64 centièmes.

Les athlètes belges n’en finissent plus de briller ces derniers temps. Après Paulien Couckuyt sur 400 m haies (qui a par ailleurs égalé le record de Belgique d’Ann Mercken en 54.95, ce samedi, à Genève), Thomas Van der Plaetsen au décathlon, Cynthia Bolingo sur 400 m et Elise Vanderelst sur 1.500 m, Eliott Crestan, sur 800 m, et Ismaël Debjani, sur 1.500 m, ont, à leur tour réussi le minimum olympique.

Crestan, engagé au Brussels GP, au stade Roi-Baudouin, a bénéficié de l’aide d’un lièvre, Laurens Schockaert, pendant 450 m, avant de se battre tout seul contre chrono et de terminer en 1.45.19, soit un centième de mieux que le minimum exigé pour les JO de Tokyo (1.45.20) mais aussi un gros record personnel puisque son meilleur temps, réussi l’an dernier, était jusqu’ici de 1.46.16 ! Il s’est, du même coup, hissé au 4e rang de la hiérarchie belge derrière Ivo Van Damme, Joeri Jansen, Nathan Kahan et devant Roger Moens.