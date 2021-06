Euro 2020: quelles sont les règles pour regarder les matchs en extérieur?

L’horeca et même des bourgmestres estiment qu’une certaine confusion règne quant aux règles de distanciation sociale à respecter pour celles et ceux qui assisteront aux matchs dans les cafés, sur les terrasses ou lors d’événements publics. La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a rendu publique une circulaire où toutes les règles sont fixées. Elles concernent toutes les diffusions « organisées dans des lieux publics ou privés, à l’initiative de la ville ou de la commune ou à l’initiative privée ». Précisons que ces règles sont en vigueur jusqu’au 30 juin. Un Comité de concertation pourrait les adapter pour juillet, mois durant lequel se déroule la plus grande partie de la phase finale.