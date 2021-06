Tour de Suisse: Uran domine le contre-la-montre de la 7e étape et revient à 17 secondes de Carapaz

Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) a remporté la 7e étape du Tour de Suisse cycliste, un contre-la-montre individuel de 23,2 km entre Disentis Sedrun et Andermatt comportant le passage d’un col samedi. Le Colombien de 34 ans, qui n’avait plus gagné depuis 3 ans, a devancé de 40 secondes le champion du monde le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) qui a décidé de quitter la course après cette étape pour assister à la naissance de son premier enfant.

Le Suisse Gino Mäder (Barhain-Victorious) a pris la 3e place à 54 secondes. L’Equatorien Richard Carapaz (Ineos) a fini 4e, également à 54 secondes. Le Néerlandais Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) a complété le Top 5 à 56 secondes.

Tiesj Benoot (Team DSM), premier Belge, s’est classé 30e à 2 : 35.