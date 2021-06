Nafi Thiam s’applique et continue de progresser

À Leyde, aux Pays-Bas, la championne olympique de l’heptathlon, a amélioré ses meilleures performances de la saison sur 100 m haies et en longueur. Du travail bien fait.

Petit à petit, Nafi fait son nid (olympique)… Ce samedi, la championne olympique de l’heptathlon a une nouvelle fois répété ses gammes en vue des JO de Tokyo sur 100 m haies et en longueur lors du meeting Gouden Spike, à Leyde, aux Pays-Bas, où elle était déjà venue il y a deux ans.

La Namuroise a fait du bon boulot, soigné et sérieux. Sur les haies, elle s’est imposée en 13.57 (v. +1,5 m/s), son meilleur temps de la saison et le 10e de sa carrière, malgré un départ où elle est « restée dans les blocs ». En longueur, avec un vent moins capricieux qu’à Tilburg, le 24 mai, elle a également dominé ses rivales, grâce à un bond à 6,62 m, là aussi son meilleur de 2021 et le 4e de sa carrière.