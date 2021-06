France: plus de 37.000 personnes ont défilé contre l’extrême droite

Militants politiques et syndicaux, écologistes et associatifs de divers secteurs ont défilé ensemble samedi dans plus de 140 villes de France, pour dénoncer «les attaques contre les libertés» qui se multiplient, selon eux, à la faveur de la montée de l’extrême droite et de lois «liberticides».

Selon les autorités, plus de 37.000 personnes ont manifesté au cours de 119 défilés, dont 9.000 dans la capitale. Les organisateurs ont eux comptabilisé 150.000 participants dans le pays, dont 70.000 à Paris.

Mélenchon enfariné

Dans la capitale, le chef de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a reçu de la farine sur le visage, jetée par un jeune homme alors qu’il parlait à la presse. Il a pointé «une grande tension» et «un seuil qui a été franchi», quelques jours après que le président français Emmanuel Macron a reçu une gifle lors d’un déplacement dans le Sud-Est.