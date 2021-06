Krejcikova sacrée à Paris, un succès en hommage à Novotna

On ne va pas se mentir, on n’a pas vécu une grande finale dames, ce samedi après-midi...

Depuis les demi-finales surprises, on avait compris que ce Roland-Garros 2021 se jouerait sur les montagnes russes des émotions. Et quand, en plus, Anastasia Pavlyuchenkova fit appel au médecin et au kiné pour soigner le haut de sa jambe gauche, après une heure d’une rencontre déjà très décousue, on avait saisi que ce moment ultime d’une levée du Grand Chelem ne resterait pas dans les annales.

La Russe avait clairement des problèmes au niveau de sa mobilité. Le score était de 6-1, 2-5 à ce moment-là, (on passa rapidement à 6-1, 2-6, après les soins) et tout allait se jouer lors d’un troisième set qui se fit aussi attendre, via un long « toilet break » de Barbora Krejcikova… Mais visiblement, la Tchèque avait eu le temps de se remettre les idées en place, puisque sans jouer un tennis de rêve, c’est elle qui su saisir sa chance en alignant 8 points d’affilée à 3-3 pour s’envoler à 5-3, puis à 6-4 pour la victoire… finale.