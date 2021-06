Roberto Martinez rassurant au sujet de Jan Vertonghen: «Il a juste un petit pépin»

Roberto Martinez était satisfait de la bonne entrée en matière de ses hommes face à la Russie avec la victoire, le doublé de Romelu Lukaku et la bonne performance de Thomas Meunier. « Nous avons réalisé une bonne prestation, estime le sélectionneur. C’est difficile d’attaquer un match comme celui-ci. On n’a pas encaissé et j’ai bien aimé notre animation défensive. On peut désormais monter en puissance pour la suite du tournoi. »

Elle se fera sans Timothy Castagne, blessé à l’orbite suite à un choc avec Kuzyaev. « Timothy souffre d’une double fracture de l’orbite, explique Roberto Martinez. Il devra subir une opération ce qui signifie malheureusement que son championnat d’Europe est déjà terminé. Concernant Jan Vertonghen, il a juste un petit pépin sur la cheville mais il faudra attendre pour connaître la gravité de la blessure. »