Le défenseur de Dortmund s’est illustré avec un but et un assist en montant au jeu face à la Russie.

Avec un but et un assist, Thomas Meunier, auteur du 2-0 et passeur décisif sur le but du 3-0, Thomas Meunier a plutôt réussi son début d’Euro samedi face à la Russie, dans un match gagné 3-0 par les Diables Rouges.

« La Russie nous a pas mal fait courir en 2e mi-temps, mais ils n’ont pas été dangereux et on a bien géré le match. On a fait du bon boulot même si notre système a parfois été un peu défaillant. », a déclaré Thomas Meunier au micro de la RTBF.