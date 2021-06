Diables rouges: Romelu Lukaku ne gaspille plus

Auteur de ses 61e et 62e buts en sélection, Romelu Lukaku n’a pas eu beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent contre la Russie, mais a, comme face à la Croatie, été diablement cynique. À l’image d’une équipe qu’il va encore tirer un peu plus vers le haut dans cette phase de poules, avec les « absences » de De Bruyne et Hazard.

Il y a un an et demi, Romelu Lukaku s’offrait l’un des plus beaux de ses 62 buts, désormais, sur cette même pelouse de Saint-Pétersbourg, théâtre des exploits et des déceptions lors du Mondial 2018. Dans l’ombre des Hazard, son crochet-frappe du gauche avait définitivement mis à terre les Russes, battus 1-4 dans ces qualifications pour l’Euro. Le championnat d’Europe, Romelu Lukaku y est désormais et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’y est parfaitement engouffré ce samedi soir en y inscrivant ses troisième et quatrième but, après son doublé contre l’Irlande en 2016.