Fumigènes, pare-brise cassé…: à Liège, la police a dû intervenir après la victoire des Diables contre la Russie (photos et vidéo)

De nombreux supporters des Diables rouges se sont rassemblés à Liège pour regarder le match contre la Russie.

Les ruelles du Carré étaient bondées pendant le match. « Et un et deux et trois zéro », chantaient les supporters liégeois, après le troisième but des Diables.

A la fin du match, des supporters ont sorti des fumigènes rouges.

Peu avant minuit, on déplorait un pare-brise cassé et une petite bagarre. La police a dû intervenir.

Après minuit, tous les bars du centre étaient fermés dans la Cité Ardente. Il y avait seulement plusieurs dizaines de personnes qui restaient sur les grands boulevards.