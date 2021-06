Thomas Meunier évoque le malaise de Christian Eriksen: «Quelques Diables étaient stressés»

L’international danois est proche de nombreux Diables rouges avec lesquels il a joué en club, comme Romelu Lukaku à l’Inter ou encore Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen et Nacer Chadli, qu’il a côtoyé à Tottenham.

Thomas Meunier, auteur d’un but et d’un assist contre la Russie (3-0) samedi pour l’entrée en lice de la Belgique à l’Euro 2020, a abordé l’accident de Christian Eriksen, victime d’un problème cardiaque lors de Danemark - Finlande. « Quelques joueurs étaient assez stressés, comme Jan, Romelu, Nacer ou et Toby. Ils sont proches de lui. Tout le monde a été rassuré par le médecin de l’équipe quand nous étions dans le bus en direction pour le stade. Je pense que ça a libéré certains joueurs. Quand vous évoluez en club ensemble, un coéquipier devient quelqu’un de proche. C’est normal de se faire des soucis.»