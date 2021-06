Jürgen Conings, un héros de guerre? Plutôt un soldat ordinaire, selon son dossier

Auteur de ses 61e et 62e buts en sélection, Romelu Lukaku n’a pas eu beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent contre la Russie, mais a, comme face à la Croatie, été diablement cynique. À l’image d’une équipe qu’il va encore tirer un peu plus vers le haut dans cette phase de poules, avec les « absences » de De Bruyne et Hazard.