La Belgique est le pays qui vaccine le plus rapidement dans l’Union européenne. C’est ce que montre un graphique que le ministre flamand du bien-être et de la santé publique Wouter Beke (CD&V) a publié sur sa page Facebook.

Vendredi, le nombre de doses placées pour 100 habitants en Belgique était de 1,27 (moyenne des sept derniers jours). Cela signifie que notre pays fait mieux que les Pays-Bas (1,18) et le Luxembourg (1,15). Les plus mauvais élèves sont la Bulgarie (0,25) et l’Irlande (0,11).