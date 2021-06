Pour Joe Biden, Bruxelles passe en mode forteresse

Joe Biden débarquera dimanche soir à Bruxelles pour un séjour de 42 heures dans la capitale. Lundi, le président américain participera à un sommet de l’Otan avant d’avoir une discussion bilatérale avec son homologue turc Erdogan. Mardi matin, Joe Biden a rendez-vous au Palais royal pour une rencontre avec le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo. Mardi après midi, il rencontrera le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Inutile de dire que la capitale vivra au rythme des convois sécurisés et des ballets d’hélicoptères.