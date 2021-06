Euro de hockey: une 3e place largement méritée pour les Red Panthers

Avec une qualification pour la prochaine Coupe du monde en poche et une place dans le dernier carré européen, le bilan de la compétition était d’ores et déjà positif pour les Belges avant même de disputer leur rencontre pour la 3e place dans cet Euro. Mais l’appétit venant ne mangeant, les Panthères n’étaient pas encore repues et elles espéraient bien s’offrir un dernier festin, à Amstelveen, avant un repos bien mérité. Face à l’Espagne, elles comptaient donc reproduire la même intensité dans leurs prestations pour s’offrir une médaille de bronze.