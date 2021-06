13e lauréate différente en 15 ans à Roland-Garros: la victoire de Krejcikova symbole du chaos féminin sur terre

6-1, 2-6, 6-4 contre Anastasia Pavlyuchenkova pour un sacre inattendu à Roland-Garros : bravo à la Tchèque Barbora Krejcikova (33e mondiale) qui a su appliquer sa science du double pour déjouer tous les pronostics et faire déjouer toutes ses adversaires ! Mais cette finale, décousue par les émotions, les temps morts (la Russe, touchée à la jambe gauche, a reçu des soins) et les fautes directes, ne restera pas dans les annales.

Elle conclut, en tous cas, un Roland-Garros 2021 plutôt chaotique du côté féminin : affaire Osaka, blessure de Barty, méforme de Serena et jours sans pour Sabalenka, Svitolina ou Muguruza. Elle témoigne aussi d’un circuit féminin qui, s’il est dominé par Naomi Osaka sur surfaces dures (sacrée deux fois à l’US Open et deux fois à l’Open d’Australie), est toujours en recherche d’une reine sur des terrains plus spécifiques, comme la terre battue ou le gazon.