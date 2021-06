Le débriefing de Philippe Albert après Belgique – Russie: «La courbe de forme d’Eden Hazard est repartie à la hausse, et en flèche»

1. « Le jour où ça tourne mal, il faudra se souvenir que la règle du hors-jeu est la même pour tous »

Je pourrais jouer au vieux défenseur nostalgique en regrettant cette adaptation de la règle du hors-jeu et en claironnant que de mon temps, le drapeau se serait immédiatement levé par rapport à la position de Lukaku sur son premier but. Mais le règlement est comme un code de la route : il évolue au fil du temps et sa dernière version fait foi. On peut être d’accord ou pas avec la philosophie de ce remaniement qui régit les subtilités de la position de hors-jeu, mais elle est là. On se doit de l’accepter comme telle.