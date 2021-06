Le plus célèbre des réseaux sociaux veut se lancer dans la production de montre connectée. Une manière de récolter toujours plus de données sans avoir de comptes à rendre à Google ou Apple.

Entre les casques de réalité virtuelle Oculus, les tablettes connectées Portal, orientées pour la visioconférence ou le travail sur les lunettes connectées en partenariat avec Ray-Ban, Facebook essaie de se positionner comme un constructeur de matériel high-tech comme un autre. Une manière de récolter toujours plus de données, toujours plus précises. Le prochain venu : une montre connectée que le géant devrait sortir en 2022 selon les informations du site spécialisé The Verge.