"Audi Brussel produira un nouveau modèle électrique à partir de 2026" (Automobilwoche)

Actuellement, Audi Brussels produit l'Audi e-tron. Ce modèle sera réactualisé en 2023 avant d'être arrêté trois ans plus tard.

A partir de 2026, l'usine bruxelloise devrait fabriquer la Q8 e-tron, un SUV plus grand que l'e-tron, précise Automobilwoche. Si cela devait se confirmer, l'avenir de l'usine serait assuré pour plusieurs années supplémentaires.

En mars, Peter Kössler, responsable de la production et de la logistique chez Audi, avait déjà annoncé que Bruxelles obtiendrait un nouveau modèle. "L'usine de Bruxelles est importante pour nous et représente une partie essentielle de notre réseau de production", avait-il alors déclaré. "L'e-tron a maintenant passé un tiers de sa vie et nous verrons ce qui se passera après. Il y aura un successeur, mais il est encore trop tôt pour plus d'informations", avait-il ajouté.