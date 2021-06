Coronavirus: la Belgique parmi les pays européens qui vaccinent le plus par jour

La Flandre estime vacciner plus vite que la moyenne belge mais la ministre Christie Morreale a défendu le bilan wallon.

La Belgique figure dans les premières places des pays de l’Union européenne qui administrent le plus de vaccins par cent habitants et par jour, sur une moyenne lissée de 7 jours, a souligné dimanche le ministre flamand de la Santé Wouter Beke sur les réseaux sociaux.

À la date de vendredi, elle figurait même à la première place, avec un chiffre de 1,27, devant les deux autres pays du Benelux (Pays-Bas 1,18 ; Luxembourg 1,15), selon un tweet du ministre CD&V. La moyenne de l’UE est de 0,91 personne vaccinée par jour et par cent habitants. L’Allemagne (0,96) et la France (0,92) présentent des rythmes similaires de vaccination. Le peloton européen est fermé par la Bulgarie (0,25) et l’Irlande (0,11).