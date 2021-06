Distributeurs de billets: Financité porte plainte contre les grandes banques belges

L’ASBL qui lutte pour plus d’inclusion financière a déposé une plainte auprès de l’Autorité belge de la concurrence : elle vise les deux regroupements bancaires en matière de distributeurs de billets.

Ces dernières années, le nombre des distributeurs d’argent liquide a sensiblement diminué en Belgique. Une problématique qui préoccupe depuis longtemps l’ASBL Financité, qui se bat pour plus de services bancaires plus proches de la population. « En ce sens, nous étions inquiets des deux initiatives lancées en 2019 et en 2020 pour une gestion interbancaire des réseaux d’automates. Il faut rappeler que le cash est un bien public : les banques ont bien le monopole de nos dépôts d’argent mais elles ne peuvent pas empêcher la population d’y accéder », explique Anne Fily, chercheuse chez Financité. « Après enquête, nous avons remarqué qu’aucun dossier préalable à la constitution de ces deux sociétés n’avait été déposé à l’Autorité belge de la concurrence : ce qui nous semble contraire au droit en la matière ».