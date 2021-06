Ecoles belges au Maroc: des parents pris au piège par un contrat d’exclusivité

Après sept années de stabilité des tarifs scolaires, un ajustement des montants des droits d’inscription a été décidé et sera appliqué dès la rentrée prochaine. Février 2021, une mauvaise surprise attend les quelque 350 parents d’élèves belges scolarisés dans les écoles belges de Rabat et de Casablanca. Dans leur boîte mail, un bref message du service financier : le pouvoir organisateur a décidé, sans concertation avec les associations de parents, d’augmenter les frais de scolarité (composés des droits annuels d’inscription et des frais de scolarité trimestrielle) de 22,6 % en moyenne.