Les Red Lions ont glissé du toit de l’Europe pour mieux gravir l’Olympe

L’Euro de hockey a sacré, ce week-end à Amsterdam, les équipes néerlandaises masculine et féminine, saluées par un bruyant public « oranje » à nouveau bienvenu en bord de terrain. Un engouement populaire qui aura fatalement remué chez les Red Lions quelques souvenirs heureux, vieux de deux ans à peine, quand ils avaient conquis pour la première fois l’or européen dans la liesse populaire d’une nuit d’été à Anvers. C’était quelques mois avant le covid, et surtout une bonne demi-année après la conquête de leur premier titre mondial, en Inde. C’était aussi trois ans après la désillusion d’une finale olympique perdue du côté de Rio. Une défaite qui avait sans doute constitué le fondement de ces deux succès inédits, mais aussi hanté les jours et les nuits de joueurs belges qui, depuis, se sont juré de corriger à Tokyo ce détail de l’histoire.