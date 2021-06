«Dites-nous tout»: le Musée d’Ixelles rencontre son public

En travaux depuis trois ans, le Musée d’Ixelles entame, avec cette rencontre-forum, la deuxième étape d’un trio d’activités visant à s’adapter aux besoins du public. Le but ? Réussir leur réouverture de la plus belle des manières avec une offre qui correspond aux attentes. Après une enquête en ligne riche en apprentissage, Claire Leblanc, directrice du Musée, et son équipe font leur retour en présentiel. « Durant deux demi-journées, nous pourrons accueillir une centaine de personnes entre nos murs pour approfondir certaines questions », explique-t-elle. « Nous voulons être sûrs de bien saisir les besoins de notre public et de savoir quels changements sont nécessaires pour proposer une expérience dans l’ère du temps. »