Tour de Suisse: le général pour Richard Carapaz, la dernière étape pour Gino Mäder

Pour la quatrième fois de sa carrière, Carapaz s’adjuge une course par étapes.

L’Équatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) est le vainqueur final du Tour de Suisse (WorldTour). La 8e et dernière étape, dimanche, autour d’Andermatt (159,5 km), a été remportée par le Suisse Gino Mäder (Bahrain-Victorious) dans un sprint à deux devant le Canadien Michael Woods (Israel Start-Up Nation).

Trois ascensions figuraient au menu de l’étape, l’Oberalppass (10,8 km à 5,5 %) et le Lukmanierpass (16,5 km à 5,3 %) en début d’étape et le Gotthardpass (13 km à 6,8 %), avec un sommet situé à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée. La lutte pour la victoire finale s’animait sur la route pavée du Col du Saint-Gothard, avec notamment plusieurs attaques du Colombien Rigoberto Uran (EF Education Nippo), deuxième du général à 17 secondes de l’Équatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers). Carapaz marquait de près Uran et laissait filer le Canadien Michael Woods (Israel Start-Up Nation), sixième à 3 : 10.