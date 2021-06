La métamorphose des Red Panthers

En août 2019, les mines étaient fermées voire déconfites au moment de prendre congé de l’Euro anversois, avec une bien triste 6e place. Deux mois plus tard, c’était même la douche froide, avec la non-qualification, en Chine, pour les Jeux olympiques. Au fond du gouffre, elles ont poursuivi leur traversée du désert pendant plusieurs mois jusqu’à la démission de Niels Thijssen, fin 2020. Mais la nomination de Raoul Ehren, son T2, a sonné comme une renaissance pour les Panthers. Celles-ci ont travaillé dans leur coin durant sept mois, sans faire de bruit, et elles sont venues récolter le fruit de leur investissement, cette semaine, à Amstelveen, en proposant un Championnat d’Europe de grande qualité et en décrochant, au passage, une médaille de bronze. « Je suis tellement fière de cette équipe », exulte Judith Vandermeiren, l’une des cadres de l’équipe. « Nous avons réalisé un grand tournoi.