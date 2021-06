Hockey: il faudra reprendre le pouvoir à Tokyo

Après une domination sans partage sur le hockey mondial depuis le 1er titre mondial conquis en Inde, en décembre 2018, les Red Lions ont retrouvé le plancher des vaches durant cette semaine européenne, à Amstelveen. Alors qu’ils planaient sans partage sur la discipline (champions du monde, champions d’Europe, numéros 1 mondiaux, vainqueurs de la Pro League), les protégés de Shane McLeod ont repris conscience qu’ils n’étaient pas invincibles. Aux Pays-Bas, la machine, si bien huilée depuis trois ans, s’est enrayée. La défense, habituellement solide et intraitable, a laissé apparaître quelques brèches. Le système, redoutable et efficace, a connu quelques ratés. Et l’équipe, habituellement imperturbable et imperméable, a semblé agacée par les critiques extérieures.