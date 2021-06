Edward Still a fait ses grands débuts à Charleroi (photos)

Pour l’occasion, les joueurs ont fait la connaissance de leur nouvel entraîneur, Edward Still. Celui-ci a insisté sur l’importance du vestiaire dans le discours qu’il a prononcé à ses joueurs ce samedi. Pour que ses troupes se fassent une idée plus précise de leur nouveau mentor, il faudra forcément encore un peu de temps puisque même si les joueurs ont aussi été jusqu’au terrain d’entraînement de Marcinelle pour y toucher le ballon, les tests physiques et médicaux d’usage étaient notamment au programme de ce week-end de reprise.

Pour les Zèbres, c’était aussi l’occasion de rencontrer leurs nouveaux équipiers. Anass Zaroury (transféré depuis janvier, mais resté à Lommel sous forme de prêt pour y terminer la saison) et Stefan Knezevic (premier renfort carolo, officialisé vendredi soir) étaient ainsi présents avec leurs partenaires dès samedi.