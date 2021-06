Les Diables ont fait le job contre la Russie

Vertonghen, Lukaku et Boyata félicitent Meunier, auteur du deuxième but des Diables. - Belga

Les esprits chagrins diront sans doute que les Diables rouges n’ont pas été exceptionnels et qu’il y a eu beaucoup de déchets dans leur jeu. Sans certaines de ses stars, comme Kevin De Bruyne et Axel Witsel restés à Tubize, la Belgique a fait le job et il faut le souligner. Romelu Lukaku n’a pas besoin d’une multitude d’occasions pour mettre le ballon au fond.

Même si la Russie a montré de sérieuses lacunes, ne boudons pas notre plaisir. Trois buts, trois points et une bonne affaire sur le plan mental pour une équipe qui a débuté la rencontre avec un onze de base dans lequel figuraient trois ex- ou actuel équipiers de Christian Eriksen. Romelu Lukaku, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, particulièrement touchés, ont assuré à Saint-Pétersbourg.