Pour Joe Biden, Bruxelles passe en mode forteresse: le programme et les perturbations attendues (carte interactive)

America is Back ». C’est la promesse faite par Joe Biden à ses alliés. Mais pour Bruxelles, c’est aussi la promesse d’un grand chambardement en vue. Car « America is back », dans la capitale, on sait fort bien ce que cela veut dire. De dimanche soir à mardi après-midi, la métropole va devoir se réhabituer au bruit des pales d’hélicoptères et aux cortèges de véhicules défilant à toute berzingue sur les grands axes routiers. Comme « au bon vieux temps » d’avant covid, aurait-on presque envie de dire.