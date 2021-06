Diables rouges: en sept minutes, Thomas Meunier a rassuré tout le monde

À Saint-Pétersbourg il y a trois ans, son absence avait été si préjudiciable face à la France… Quatre jours plus tard, dans cette même Gazprom Arena, Thomas Meunier avait mené les Diables rouges vers une médaille de bronze historique face à l’Angleterre, en marquant dès la première minute de jeu. Samedi soir, toujours dans l’antre du Zenit, l’Ardennais a cette fois-ci semé les graines qui lui permettront certainement de fleurir et d’arborer ses plus belles couleurs durant tout le tournoi.

Un nouveau but, du gauche et pas du genou cette fois, de la part du joueur du Dortmund qui est entré dans l’histoire de l’Euro : jamais un remplaçant, monté au jeu de manière précoce, n’avait marqué un but en première période d’un match du championnat d’Europe ! Une entrée au jeu plus que réussie donc, décisive après seulement sept minutes sur le terrain, dans des circonstances évidemment compliquées pour Thomas Meunier.