L’Algérie annonce retirer son accréditation à la chaîne France 24

L’Algérie a décidé de retirer son accréditation à France 24 en raison de «l’hostilité manifeste et répétée» de la chaîne d’informations contre le pays et «ses institutions», a annoncé dimanche le ministère de la Communication.

Ce retrait est aussi motivé par «le non respect des règles de la déontologie professionnelle, la désinformation et la manipulation ainsi qu’une agressivité avérée à l’égard de l’Algérie», a affirmé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, cité par l’agence officielle APS.