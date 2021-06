Vertonghen, Castagne, De Bruyne...: Roberto Martinez fait le point sur les blessures chez les Diables

L’Euro 2020 se poursuit pour les Diables rouges, qui sont de retour dans leur QG à Tubize, au lendemain de leur victoire contre la Russie à Saint-Pétersbourg. Ce dimanche, Roberto Martinez s’est présenté devant les journalistes en conférence de presse. Interrogé sur les différents dossiers médicaux, le sélectionneur des Diables rouges a fait le point.

« Axel Witsel et Kevin De Bruyne progressent bien. Axel a eu une bonne session d’entraînement. Il est bien en avance sur ce à quoi l’on s’attendait, et je peux vous dire qu’il sera impliqué dans le match contre le Danemark. Kevin De Bruyne va intégrer le groupe et devrait s’entraîner avec demain. On devra ensuite prendre la décision de s’il voyage ou non avec l’équipe pour le match contre le Danemark », a expliqué Roberto Martinez avant de donner des nouvelles de Timothy Castagne et Jan Vertonghen, blessés contre la Russie.