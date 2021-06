Bellingham dans l’histoire

Une ligne de l’histoire du football s’est écrite ce dimanche après-midi à Wembley. En montant au jeu à la 82e minute en remplacement de Harry Kane, Jude Bellingham est également devenu le plus jeune joueur à prendre part à une rencontre de l’Euro.

À 17 ans et 349 jours, le milieu de terrain anglais a détrôné le Néerlandais Jetro Willems, détenteur du record depuis la rencontre face au Danemark en 2012, lequel avait 18 ans et 71 jours à l’époque. Le coéquipier d’Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier au Borussia Dortmund repousse également Enzo Scifo à la troisième position de ce classement particulier (18 ans et 115 jours lorsque le joueur belge affronta la Yougoslavie le 13 juin 1984 à Lens). Véritable pépite du football britannique, Jude Bellingham – formé à Birmingham avant d’être transféré dans la Ruhr – n’a jamais évolué en Premier League. Un fait assez rare, s’il en est.